John é um dos cantores que participa da etapa eliminatória no próximo sábado (13). - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 10/11/2021 20:00

Magé - Começa no próximo sábado (13/11) às 15h, a etapa das lives eliminatórias do Canta Magé, festival de cantores locais promovido pela Prefeitura.“O público deve ficar ligado porque a primeira fase dessa etapa com 15 cantores será transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube. E não serão apenas os jurados que vão votar. Quem estiver assistindo terá três minutos da apresentação do artista para dar seu voto no site da Prefeitura”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



O repertório nessa fase é escolhido pelo candidato e vai do rock nacional, sucessos da música gospel aos clássicos da música popular brasileira.



A expectativa é grande para os jurados, como o cantor Higor Silva, que já trabalhou com artistas renomados como Alcione, Mumuzinho e Naiara Azevedo, além de ficar entre os 30 melhores no Ídolos 2018. “O Canta Magé é uma grande porta para grandes talentos. Fico feliz em fazer parte de tudo isso, e mais ainda em saber que existem grandes cantores e intérpretes da Música Popular Brasileira. Aliás, vai ser difícil escolher, preparem as emoções porque vem muita coisa boa por aí”, afirma.

As próximas lives serão nos dias 21 e 27 de novembro, sempre às 15h.