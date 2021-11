Funcionários do Samu de Magé recebem curso de capacitação. - Divulgação.

Magé - Os condutores, técnicos em enfermagem, enfermeiros e médicos receberam, nesta quarta-feira (10/11), um curso de capacitação de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) custeado pela Prefeitura Municipal de Magé. A aula ministrada pelo instrutor Ricardo Dias abrangeu tanto a parte teórica, quanto ações práticas e de simulação. De acordo com a portaria nº 2048 do Ministério da Saúde, a atualização deste curso a cada dois anos é obrigatória e, segundo a secretária de Saúde, Larissa Storte, custa, em média, R$ 600, e os funcionários, normalmente, pagam “do próprio bolso”.



“Conseguimos, com ajuda do secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, aumentar nossa tripulação. Desde o início do ano, dobramos o número de ocorrências que o Samu atendeu em Magé”, conta Larissa.



O Samu de Magé conta com seis viaturas, sendo quatro ativas e duas reservas divididas em Unidades de Saúde Básica (USB) que comportam um condutor e um técnico para casos de menor risco e as Unidades de Saúde Avançada (USA) que, além do condutor, enfermeiro e médico vão juntos. No último mês, 470 chamados foram atendidos no município.



“Nosso trabalho é de emergência, precisamos de todos afiados na rua porque atendemos colisões, quedas etc. Esse curso é para deixar todos ainda mais preparados”, afirma o coordenador do Samu, Marcus Vinicius.