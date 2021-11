"Magé era um dos poucos municípios do Estado com unidades prisionais que ainda não possuía esse serviço. Agora consertamos essa falha", afirmou o Prefeito Renato Cozzolino. - Divulgação/Álvaro Carvalho.

Publicado 11/11/2021 15:22 | Atualizado 11/11/2021 15:23

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Privados de Liberdade (PNAISP), que garante o atendimento de saúde em unidades prisionais. A SMS contratou uma equipe de gestão e multiprofissionais para atuarem nas três unidades da cidade: Colônia Agrícola, Hélio Gomes e Romeiro Neto.



“Magé era um dos poucos municípios do Estado com unidades prisionais que ainda não possuía esse serviço. Agora consertamos essa falha”, afirmou o Prefeito Renato Cozzolino, que esteve presente na reunião onde as equipes do novo programa se reuniram para informações complementares relacionadas às suas diretrizes.



Conforme os responsáveis pela gestão do PNAISP em Magé, o plano de ação foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e encaminhado ao Estado e ao Ministério da Saúde. “A estratégia da equipe é iniciar atuação com dados cedidos pela administração penitenciária do Estado sobre a condição de saúde dos detentos para otimizar os tratamentos de maior prioridade. Os assistidos receberão atendimento odontológico, clínico, de enfermagem e psicológico. Nossos assistentes sociais darão suporte a eles e também às suas famílias”, disse a cirurgiã-dentista Bruna Vieira, uma das integrantes da equipe de gestão.



O PNAISP é uma política de responsabilidade municipal, estadual e federal, que conta com investimento das três partes. “A estrutura dos espaços de atendimento das equipes nas unidades foi reformada pela Administração Penitenciária. Nelas só havia enfermeiros, mas eles não atuavam de segunda a sexta. Agora temos equipes completas que serão periodicamente capacitadas para a constante garantia da qualidade do serviço prestado”, informa Cassandra Soares, coordenadora da Atenção Primária à Saúde.



A proposta do programa é garantir um ambiente saudável nas unidades prisionais para os agentes carcerários e para os assistidos, reduzindo a remoção destes para atendimento clínico de atenção básica em hospitais. “O atendimento médico dos privados de liberdade era quase todo feito fora das unidades prisionais, em grande parte no Hospital Municipal de Magé. Com a ação de nossas equipes isso só vai acontecer agora em casos muito raros, só em situações de urgência e emergência”, declara a secretária de Saúde, Larissa Storte.