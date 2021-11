Prefeitura inicia recapeamento da Rua Ceará, no sexto distrito. - Divulgação/Lucas Santos.

Prefeitura inicia recapeamento da Rua Ceará, no sexto distrito.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 11/11/2021 16:15

Magé - A prefeitura de Magé iniciou na última terça-feira (9), as obras de recapeamento da Rua Ceará, no sexto distrito. A obra começou no primeiro trecho da rua, que tem mil metros ao todo. “É uma rua emblemática e vamos devolvê-la aos moradores totalmente asfaltada. Iremos fazer isso em todas as ruas que for preciso”, declarou o prefeito Renato Cozzolino, durante uma visita decisiva para verificar o estado de conservação do asfalto da rua, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura mudasse o cronograma e ao invés da Operação Tapa-Buraco, recapeasse totalmente o local.



O subsecretário de Infraestrutura, Luiz Carlos Moura explicou que não adiantaria apenas tapar os buracos da Rua Ceará. “Aqui não ia resolver tapar os buracos apenas, como na Rua Sergipe. Vamos ter que realizar a troca de ralos e inserir uma nova base (a camada que fica abaixo do asfalto) e mudar as caixas coletoras”, informou. Além da Ceará e Sergipe, outras sete transversais da Rua Guarani também passarão por obras.



As intervenções estão mudando os ânimos de moradores como o representante comercial Arnaldo Queiroz, de 59 anos, e o corretor de imóveis Alberto Rosa, 48, que moram há seis anos no bairro Fazenda Sobradinho. “Esperamos que as coisas mudem bastante. Tinha asfalto antes, mas não tinha conservação. O asfalto estava apodrecendo e os buracos, prejudicando o trânsito e danificando os carros”, disse Arnaldo. “Essas obras vão mexer até no meu trabalho, pois, como corretor, vai ser mais fácil vender terrenos nesta região”, comentou Alberto. A Rua Ceará e demais transversais da Rua Guarani são importantes ligações entre Fragoso e Rio do Ouro e o Centro de Piabetá.