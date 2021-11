Polícia militar prende uma das lideranças do tráfico da Comunidade da Lagoa, em Magé. - Divulgação.

Publicado 12/11/2021 20:01 | Atualizado 12/11/2021 20:02

Magé - Policiais do 34° BPM de Magé iniciaram na manhã desta sexta-feira (12), uma operação que ocupou o interior da comunidade da Lagoa, e nos bairros vizinhos, Mundo Novo e Bela Floresta em Magé. Durante a operação, a PM conseguiu prender uma das lideranças do tráfico da Comunidade da Lagoa, o vulgo “Bodão”. O traficante tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.



De acordo com a PM, além da prisão, seis barricadas foram retiradas e uma moto foi recuperada. O foragido foi encaminhado para 65ª DP para o registro da ocorrência e cumprimento do mandado de prisão, onde permaneceu preso.

Operação também desobstruiu barricadas em vias públicas de comunidades vizinhas. Divulgação.





Denúncia Polícia Militar



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 2253-1177. Nesse número, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.