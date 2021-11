Canta Magé: cinco primeiros semifinalistas são escolhidos. - Divulgação/Gilson Jr.

Canta Magé: cinco primeiros semifinalistas são escolhidos.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 16/11/2021 13:04 | Atualizado 16/11/2021 20:33

Magé - O secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, anunciou em live no Instagram da Prefeitura de Magé, no final da noite desta segunda-feira (15), logo após o encerramento da votação popular no site do governo municipal, os nomes dos três vencedores do Canta Magé escolhidos pelo público. Isaque Neube, com 8.765 votos; Ingrid Souza,7.805 e Joana D’Arc Show, 5.640 se juntaram aos classificados Vitória Alves e Davi Araújo, escolhidos pelos cinco jurados respectivamente com as notas 9,96 e 9,68, na tarde de sábado, após a 1ª live eliminatória do concurso.

“Cumprimos o acordo de revelar o resultado logo após o encerramento da votação popular que aconteceu durante toda a segunda-feira no site da Prefeitura, visto que tivemos uma indisponibilidade na página oficial do governo para a votação do público simultaneamente à live eliminatória no sábado”, esclareceu o secretário de Comunicação.

O restante do resultado da votação popular foi: Bernardo Teixeira, 3.987 votos; Jhon, 3.029; Eluana Turl, 2.990; Victor D’Castro, 2.047; Monique Moura, 1.917; Cirineu, 1.576; Dedé do Jota, 1.062; Lariza Costa, 1.001; Henrique Chaves, 677 e Isa, 661.

Já as notas dos jurados para os demais candidatos foram: Ingrid Souza (9,56), Cirineu (8,9), John (8,86), Dedé do Jota (8,7), Victor D’Castro (8,4), Joana D’Arc Show (8,36), Eluana Turl (8), Monique Moura (7,8), Henrique Chaves (7,4), Lariza Costa (7,3), Isa (7,1), Bernardo Teixeira (7,1) e Isaque Neube (6,78).

As próximas lives eliminatórias (também com 15 candidatos cada) serão nos finais de semana seguintes de novembro (21 e 27), sempre às 15h, e com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura para assistir e votar.

O Canta Magé é uma iniciativa organizada pela Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos em parceria com a Fundação Cultural e Educacional para dar oportunidade e valorizar os talentos da cidade.