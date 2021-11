Operação Verão: Prefeitura vai monitorar acesso às áreas turísticas de proteção ambiental e promover a conscientização da preservação ambiental a população. - Divulgação/Gilson Jr.

Operação Verão: Prefeitura vai monitorar acesso às áreas turísticas de proteção ambiental e promover a conscientização da preservação ambiental a população.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 15/11/2021 14:07

Magé - O verão está chegando e as cachoeiras mageenses recebem grande quantidade de turistas de diversas regiões durante esse período. Com isso, a Prefeitura de Magé dará início no próximo dia 2 de dezembro a Operação Verão, que visa o monitoramento de acesso às áreas turísticas de proteção ambiental, como cachoeiras, e a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, e se estenderá até 20 de março de 2022.



Segundo a prefeitura, a Operação Verão 2021 vai informar e orientar a população sobre o uso consciente e sustentável dos recursos naturais e divulgando o ecoturismo para lazer. Com isso, para facilitar a mobilidade dos moradores e turistas e evitar perigos aos banhistas, a força-tarefa atuará limitando o acesso de transportes (ônibus e vans) nos bairros próximos às cachoeiras da cidade.



Para não prejudicar os moradores dos bairros próximos aos locais da Operação, a Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade realizará um cadastramento para adesivar o carro de que mora nos CEPs selecionados. O cadastro será realizado através de um formulário no site mage.rj.gov.br de 15 a 20 de novembro. O “adesivaço” será realizado no dia 21 de novembro às 10h na Vila Operária, em Santo Aleixo.

Os adesivos também serão entregues aos moradores cadastrados durante todo o período de operação na Subsecretaria de Turismo, localizada no Ginásio Poliesportivo Renato Medeiros, em Fragoso, das 9h às 17h.



“Monitorar a utilização das nossas cachoeiras e recursos naturais é de suma importância para podermos atender melhor os moradores e turistas que visitam nossos espaços turísticos, levando orientação, informação e segurança para todos. Um dos objetivos principais da Operação Verão é de que o impacto ambiental seja mínimo aos nossos espaços turísticos, para utilizá-los da forma mais sustentável e consciente possível”, evidencia o subsecretário de Turismo, Gilson Rodrigues.