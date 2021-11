Prefeito Renato Cozzolino determina suspensão da cobrança de estacionamento nas vias públicas de Magé. - Reprodução/Redes Sociais.

Prefeito Renato Cozzolino determina suspensão da cobrança de estacionamento nas vias públicas de Magé.Reprodução/Redes Sociais.

Publicado 16/11/2021 22:19

Magé - O prefeito de Magé Renato Cozzolino anunciou ao lado dos secretários municipais de Governo Vinicius Cozzolino e Segurança Pública, Sargento Lopes, no início da noite desta terça-feira (16/11), em suas redes sociais, que anulou o contrato com a empresa Prime Serviços Reboque, Estacionamento e Locação Ltda e que não haverá mais cobrança do serviço de estacionamento na cidade. Conforme a declaração do secretário Vinicius Cozzolino, todas placas de cobrança serão retiradas imediatamente.



“O povo mageense não precisará mais pagar para estacionar seus carros nas vias públicas da cidade e o nosso prefeito determinou ao secretário de Segurança Pública, Sargento Lopes, que retire todas as placas e pare com a cobrança. Viva a democracia. O povo escolherá depois o seu próprio destino. Não ao estacionamento rotativo”, disse o secretário.



De acordo com o Decreto Municipal 3.423/21, todos os processos de prestação de serviço para a Prefeitura de Magé foram auditados no início do atual governo, em decorrência do estado de calamidade financeira em função da pandemia. A auditoria identificou diversas irregularidades no contrato com a Prime, assinado no apagar das luzes do governo anterior e determinou a suspensão da cobrança em março.



A empresa ganhou, no entanto, em junho uma liminar na 1ª Vara Cível da Comarca de Magé para ter o direito de reinstalação das placas e consequente cobrança do estacionamento rotativo na cidade, o que estava vigorando até hoje.