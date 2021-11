Vacinação itinerante contra Covid-19 em Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Vacinação itinerante contra Covid-19 em Magé.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 16/11/2021 21:42 | Atualizado 16/11/2021 21:46

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo vacinação itinerante contra a Covid-19 para acelerar a imunização completa da população mageense. A ação “Vacina Já” é realizada uma vez por semana, principalmente em unidades da rede municipal de ensino, para vacinação de primeira, segunda e dose de reforço. Nesta quarta-feira (17/11), o Programa estará na Escola Municipal Amaral Peixoto (Jardim da Paz). O atendimento é das 9h às 12h.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Storte comentou sobre o processo de aceleração da vacina. “Nosso objetivo é levar a vacina contra a Covid-19 para as localidades de mais difícil acesso, visando assim imunizar toda a população da cidade e, consequentemente, reduzir as variáveis epidemiológicas envolvidas no contexto da pandemia”, disse a secretária municipal de Saúde, Larissa Storte.

A Prefeitura já aplicou 315.236 doses da vacina contra a doença. “Até aqui as pessoas foram atrás dos nossos polos de vacinação, agora estamos indo atrás de quem, por algum motivo, não tomou nenhuma dose ou ainda falta completar a imunização com a segunda ou a dose de reforço”, disse o coordenador do Centro de Imunização, Henrique Moreira.