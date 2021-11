Prefeitura de Magé promove capacitação de trabalhadores da saúde. - Divulgação.

Publicado 16/11/2021 14:14 | Atualizado 16/11/2021 20:37

Magé - A Secretaria Municipal de Saúde de Magé (SMS), através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), segue capacitando os funcionários da pasta. Na última sexta-feira (12/11) foi a vez dos coordenadores administrativos das Unidades de Saúde da Família (USFs) receberem treinamento, que segundo a prefeitura visa oferecer atendimento mais eficaz e humanizado aos mageenses.

“Precisamos uniformizar cada vez mais os nossos processos e procedimentos, pois se criarmos uma sinergia entre as unidades ganhamos mais agilidade e qualidade no atendimento aos nossos munícipes”, explica Adriano Rocha, coordenador do NEP.

Segundo a SMS, o principal objetivo foi discutir o processo de trabalho e ajustar ações em conformidade com o que é preconizado pela Política Nacional de Atenção Primária. "Realizamos ajustes de fluxos na rede, discutimos ferramentas a serem utilizadas no dia a dia para uma boa gestão e orientamos sobre mediação de conflitos eventuais", detalha Cassandra Soares, coordenadora da Atenção Básica.

No encontro, os profissionais receberam orientações quanto ao acolhimento humanizado, classificação de risco, prioridades assistenciais e revisaram em conjunto o Protocolo Municipal sobre as atribuições dos coordenadores administrativos das USFs.

A capacitação contou com a presença das coordenações de Atenção Primária de Saúde, Saúde Bucal, e-SUS e Ouvidoria.