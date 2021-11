Magé realiza casamento comunitário para 50 casais da cidade. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé realiza casamento comunitário para 50 casais da cidade.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 16/11/2021 21:20

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos em articulação com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ), realizou no último sábado (13/11), um casamento comunitário para 50 casais da cidade. O evento aconteceu na Cooperativa de Pau Grande e reuniu casais na faixa dos 20 aos 50 anos, que obtiveram gratuidade das custas processuais para oficializar as uniões.



De acordo com o prefeito Renato Cozzolino, foi um momento de celebração da vida e do fortalecimento da família, após um longo período de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19.



"Estamos retomando diversos eventos, e o casamento comunitário será um dos que vamos dar total prioridade no nosso governo para valorizar o que achamos mais importante na vida, que é a família. Poder contribuir para realizar este desejo das pessoas é gratificante demais", disse o prefeito.



Um dos casais presentes foi o soldador Cristiano Werneck de Souza, de 40 anos, e a artesã Ana Paula Nascimento Silva, 42, que estão juntos há 23 e têm três filhos, de 22, 17 e 11 anos. A decisão de oficializar a união foi motivada após Ana Paula sofrer um AVC em maio deste ano. "A emoção é muito grande. Estamos muito felizes de realizar um sonho de muito tempo, que é casar oficialmente", disse o casal.



Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, os casais foram escolhidos pelos Centros de Assistência Social (CRAS), por critérios de vulnerabilidade social e renda per capita de meio salário mínimo por pessoa da família para obter a gratuidade da Justiça.



"Os casais com este perfil levaram os documentos necessários e obtiveram a certidão de casamento gratuita junto à Justiça. Esta cerimônia é simbólica da união civil para que os casais possam ter acesso também a uma celebração festiva, com direito a uma mesa de bolo, docinhos e fotos que a Prefeitura oferece através da nossa Secretaria", explicou a secretária informando ainda que uma nova cerimônia será realizada em dezembro para outros 50 casais dos vários distritos do município.



A cerimônia foi celebrada pelo juiz Vitor Moreira Lima, titular da Vara Cível Regional de Inhomirim, e prestigiada também pela primeira-dama do município, Lara Torres; pela vice-prefeita Jamille Cozzolino; pelo secretário municipal de Governo, Vinicius Cozzolino; pela secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo e pelo promotor de Justiça Eduardo Medeiros.

A cerimônia foi celebrada pelo juiz Vitor Moreira Lima, titular da Vara Cível Regional de Inhomirim, e contou com a presença do prefeito Renato Cozzolino, da primeira-dama do município, Lara Torres; da vice-prefeita Jamille Cozzolino; do secretário municipal de Governo, Vinicius Cozzolino; da secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo e do promotor de Justiça Eduardo Medeiros. Divulgação/Gilson Jr.