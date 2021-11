O prefeito Renato Cozzolino esteve no local acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira. - Divulgação/Gilson Jr.

O prefeito Renato Cozzolino esteve no local acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 18/11/2021 14:52

Magé - A Prefeitura de Magé continua em obras. Esta semana foi finalizada a quarta rua asfaltada no bairro Barbuda. O prefeito Renato Cozzolino esteve no local acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira nesta quarta-feira (17) e comentou sobre a obra.

“Desde o início do ano, a nossa atenção sempre foi pela Barbuda, tendo em vista que este bairro era muito esquecido pelas gestões passadas. Então começamos obras de infraestrutura, como manilhamento, colocação de meios-fios para chegar ao tão sonhado asfalto. Estamos entregando rua por rua e vamos entregar a Barbuda praticamente totalmente asfaltada e saneada”, ressaltou o prefeito.

Moradores da Rua Eduardo Portela estão comemorando a pavimentação tão esperada. É o caso do militar Haelton Pinheiro, de 30 anos e há 20 morador do local, e da dona de casa Eliane do Nascimento, 62 de idade e moradora há 50.

“Como morador há mais de 20 anos da rua, é satisfatório ver o progresso chegar para os meus filhos e netos aproveitarem o que eu não pude ter: uma rua asfaltada e com mais acessibilidade para todos. Foram promessas e mais promessas. É muito gratificante acompanhar o atual governo fazer, em menos de 12 meses, o que não foi feito em 20 anos”, conta Haelton Pinheiro.

“A Barbuda poderá melhorar muito ainda, mas já está preenchendo muito as nossas necessidades. O asfalto está maravilhoso. Estou muito satisfeita”, disse Eliane do Nascimento.

Quatro mil metros de asfalto - De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já foi concluída no bairro a pavimentação também das Ruas Carlos Sampaio, Ramiro Duarte Pinto e Demétrio Francisco Pereira. Já estão preparadas, com caixas de ralo e meios-fios instalados, para serem asfaltadas as Ruas Nhãnhã Ferraz e Adelino dos Santos. Toda a urbanização em andamento na Barbuda soma um total de cerca de quatro mil metros de vias pavimentadas na região este ano.