Durante o Fórum, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica do Programa de Artesanato Estadual, gerenciado pela Setur-RJ, com a secretaria de Assistência Social de Magé. - Divulgação.

Publicado 07/12/2021 20:08

Magé - O turismo sustentável foi o tema do 1º Fórum de Turismo de Magé que aconteceu nesta terça-feira (7/12). O objetivo do evento foi estreitar laços com o trade turístico e fortalecer o potencial turístico do município. Representantes da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) participaram do encontro que reuniu ainda especialistas de diferentes áreas do setor para debates. De acordo com a prefeitura, o objetivo é fortalecer a influência turística de Magé no estado do Rio de Janeiro, promover a memória e história da cidade e fomentar a atividade turística no município.

Realizado pela primeira vez na Cidade, o Fórum contou com palestras e painéis que abordaram assuntos direcionados ao turismo em Magé, apresentações culturais e exposições de artesãos locais. Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo, participou do evento, onde falou sobre os resultados alcançados pela campanha “O Rio Continua Lindo. E perto!” e demais ações e projetos que estão sendo desenvolvidos pela Setur-RJ para o fortalecimento do turismo do Estado.

“O Fórum de Turismo de Magé nos dá a certeza de que os dirigentes do setor acreditam no potencial do turismo como gerador de emprego e renda. Magé tem um turismo cultural, ecológico e histórico extremamente forte e pode atrair um grande fluxo de turistas, trabalhando firme e de forma organizada. Parabéns pelo empenho e pela vontade de desenvolver o turismo do destino”, declarou o secretário.

O secretário estadual de Turismo destacou, em sua apresentação, a importância da retomada do hub internacional do RIOgaleão, afirmando que é uma ação fundamental, porque além de aumentar a conectividade do Rio de Janeiro com o Brasil e com o mundo, o terminal, funcionando com a carga total, gera empregos e renda não só para os moradores da Capital como também da Baixada Verde. Gustavo Tutuca falou também sobre o Programa Turismo Presente, uma parceria da Setur-RJ com a Secretaria de Estado de Cidades (Secid-RJ), que prevê investimentos em infraestrutura turística com o objetivo preparar os municípios para receber os visitantes. Durante o Fórum, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica do Programa de Artesanato Estadual, gerenciado pela Setur-RJ, com a secretaria de Assistência Social de Magé.

Entre as palestras que fizeram parte da programação, destaque para a “A regionalização turística e seus benefícios”, com Valéria Lima (Setur-RJ) e Miriam Rodrigues (Baixada Verde); “O Turismo e a Sustentabilidade”, com Olivar Bendelak (ICMBIO) e Arthur Nóbrega (SMMA); “Roteiros de Fé: a religiosidade como instrumento para o turismo”, com Beatriz Leal, Pai Paulo de Ogum e Padre Montezano; e “O que é inventário turístico e a sua importância para o município”, com Isabela Fogaça (UFRRJ).

Turismo de Magé

Magé, município localizado na região turística Baixada Verde, tem igrejas centenárias, cachoeiras e trilhas em áreas de Mata Atlântica. As áreas de mangue são, em boa parte, registradas como Áreas de Proteção Ambiental e fazem parte de projetos de preservação ambiental, por conta de importância como berço da vida marinha.

A primeira estação ferroviária do Brasil e da América Latina, construída em 1854, também fica em Magé. A obra foi idealizada pelo Barão de Mauá, e sua inauguração contou com a presença do Imperador D. Pedro II. Hoje, a Estação Guia do Pacobaíba é tombada como Monumento Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).