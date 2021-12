Dose de reforço Janssen já está disponível e Magé. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 15/12/2021 11:34

Magé - Magé recebeu 2 mil doses da vacina Janssen que serão disponibilizadas nos 15 polos de imunização de Magé nesta quarta-feira (15). Esta remessa será destinada aos que tomaram a vacina em julho que, a princípio, era dose única. Para tomar a dose de reforço é necessário levar o comprovante físico da primeira dose aplicada no Município de Magé.



“Nós aplicamos 5 mil primeiras doses de Janssen, caso a dose de reforço não seja o suficiente, o paciente pode tomar a vacina da Pfizer que também está disponível nos polos de imunização. O sistema nacional está fora do ar, então não podemos aplicar em quem não tiver o comprovante físico”, afirma coordenador de imunização, Henrique Moreira.



Polos de vacinação:



Centro de Imunização – Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo Garcia – Andorinhas

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana.