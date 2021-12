Projeto social + Presente chega ao bairro mundo novo. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 13/12/2021 21:56

Magé - A parceria entre a Prefeitura de Magé e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) segue beneficiando os mageenses. Após a realização do programa Social + Presente no bairro Vila Nova, chegou a vez dos moradores da Lagoa e Mundo Novo, no primeiro distrito, receberem os serviços oferecidos pela ação que será realizada na próxima quinta-feira (16), das 10h às 15h, na Rua Barão do Triunfo, nº 572 no Campo do Mundo Novo.



O projeto é realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé (SMASDH), em parceria com a Fundação Leão XIII, Fundação Santa Cabrini e Fundação para Infância e Adolescência. “Temos a intenção de estender essas parcerias e levá-las a todos os bairros.

Queremos fazer o Social + Presente e o Prefeitura em Ação chegarem às comunidades que tanto precisam e têm dificuldades para acessar esses serviços”, contou a secretária de Assistência Social de Magé, Flávia Gomes, durante a primeira edição da ação.



Segundo a prefeitura, entre os serviços oferecidos estão: isenção de taxas e acesso à documentação básica; isenção de taxas para certidão de casamento; atendimento psicológico, jurídico e de assistência social para mulheres e público LGBTQIA+; Programa Empoderadas com inscrição e informações sobre defesa pessoal para mulheres; atendimento à pessoa idosa; atendimento para casos de intolerância religiosa e racial; orientação sobre direitos de crianças e adolescentes; informações sobre prevenção ao uso de drogas; e informações sobre pecúlio e vagas de emprego ao público apenado. A SMASDH estará presente realizando o cadastramento e atualização no CadÚnico e serviços de embelezamento como design de sobrancelhas, barbearia e depilação.