Canta Magé. Cinco mulheres são as grandes finalistas do concurso. - Divulgaçao/Lucas Santos.

Canta Magé. Cinco mulheres são as grandes finalistas do concurso.Divulgaçao/Lucas Santos.

Publicado 12/12/2021 10:00 | Atualizado 13/12/2021 10:25

Magé - Cinco mulheres são as grandes finalistas do Canta Magé, em mais uma etapa dos talentos reunidos pelo concurso, na noite deste sábado (11), no Magé Tênis Clube, apresentado pelo secretário municipal de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço. A final da competição acontecerá no próximo sábado (18), a partir das 17h, na Praça Montese, em Pau Grande, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura.

A semifinal do Canta Magé definiu, por votação do público no site do governo municipal, as votações: Ingrid Souza (4.329 votos), Moema Soares (8.722), Joana D'Arc(2.123), Agatha Souza(7.647) e Rayane Rocha (6.293). Foram um total de 46.500 mil votos, somando os dois nomes escolhidos pelos jurados de cada um dos cinco trios que se apresentaram nesta fase da competição.

A noite começou com a apresentação dos trios Ingrid Souza, Rodrigo França e Davi Araújo; Jovana Goulart, Moema Soares e Bruna Amorim; Lucas Pedro, Ziel e Joana D'Arc; Agatha Souza e Yuri Oliveira e Angela Aguiar, Vitoria Alves e Rayane Rocha. As músicas interpretadas foram "Fulminante", cantada por Mumuzinho; "Preciso de ti", Diante do Trono; "Pais e filhos", Legião Urbana; "Caça e Caçador", Fábio Jr e "Na estrada", Marisa Monte. Tanto a ordem das apresentações quanto as músicas foram definidas por sorteio.

Os trios foram preparados para a semifinal pelos jurados que participaram das audições e das lives eliminatórias. Assim, a semifinal contou com os seguintes artistas no júri: Gelson Alves, Ricardo Pereira, Pedrão e Lipe, além da fonoaudióloga Karine Abreu.

O secretário de Comunicação e Eventos, Bruno Lourenço, ressaltou o empenho e o interesse do governo municipal em investir na cultura com a realização do concurso.

"Sou muito grato ao prefeito Renato Cozzolino, à vice Jamille Cozzolino e ao secretário de Governo, Vinicius Cozzolino por viver este momento histórico, que está sendo um marco de investimento e valorização da arte em nosso município", disse Bruno.

Participações especiais - Durante os poucos mais de 30 minutos para a escolha dos finalistas através da internet, o evento contou ainda com a apresentação de candidatos que participaram das lives eliminatórias. Apresentaram-se em duplas: Estevão Silva e Thati Reis, Lariza e Vitória Helena, Davi Menezes e Gabriel Silva; e sozinhos: Caio Laranjeira e o Rei do Queijo.