Canta Magé: Semifinal do concurso terá plateia e ingresso solidário neste sábado (11). - Divulgação.

Publicado 09/12/2021 21:58

A Prefeitura de Magé abriu inscrições para o público assistir presencialmente à semifinal do concurso Canta Magé neste sábado (11), a partir das 17h no Magé Tênis Clube. Quinze classificados que disputam as cinco vagas da final.As inscrições para participar da plateia estão abertas no site da Prefeitura ( https://mage.rj.gov.br ), além da inscrição é preciso levar 1Kg de alimento não-perecível que será destinado às cestas básicas de Natal para famílias carentes da cidade. A prefeitura ressalta que o público também precisar estar usando máscara e apresentar o comprovante de imunização com, pelo menos, duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19.