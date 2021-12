Magé mobiliza as comunidades escolares contra a dengue e a Covid-19. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé mobiliza as comunidades escolares contra a dengue e a Covid-19.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 09/12/2021 10:38

Magé - A Coordenação de Educação em Saúde e Mobilização Social da Secretaria Municipal de Saúde retomou as ações externas do projeto “Blitz 10 minutos salvam vidas”, como no caso das escolas estaduais de Magé que voltaram às aulas presenciais recentemente. Segundo o coordenador Marcos Vanini, são apresentadas aos estudantes as informações básicas de prevenção contra dengue, Zica e Chikungunya, todas as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.



“Levamos nossas dicas de prevenção, reforçando nosso lema a todos, o de não deixar o mosquito nascer em nossas casas e em todos os lugares pelos quais passamos”, disse Marcos Vanini.



A secretária municipal de Saúde, Larissa Storte, informou que as equipes da Coordenação de Educação em Saúde estão aproveitando para levar também às comunidades escolares a mensagem da importância da vacinação contra a Covid-19.



“Cerca de 90% dos mageenses já tomaram a 1ª dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19. Estamos trabalhando para que todos em Magé, que estejam aptos, se vacinem para se protegerem dessa pandemia. Para isso, informar a todos que podemos dessa necessidade é uma de nossas maiores tarefas”, disse a secretária de Saúde.