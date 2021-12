66ª DP (Piabetá). - Reprodução.

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam três foragidos da Justiça durante ações realizadas em Magé. Um deles é acusado de matar a companheira e estava foragido há 20 anos.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes identificaram a localização de um dos foragidos, no bairro Irajá, Zona Norte da capital. Os policiais foram ao local, prenderam um homem e cumpriram um mandado de prisão pelo crime de homicídio, nesta quarta-feira (08/12).

Segundo as investigações, o acusado foi condenado pelo assassinato de sua companheira, morta por motivo fútil e sem possibilidade de defesa. Na ocasião do crime, o autor atingiu a vítima com diversos golpes de faca e impediu que vizinhos a socorressem.

Em outras ações, nesta terça-feira (07/12), a equipe da 66ª DP (Piabetá) prendeu dois homens e cumpriu mandados de prisão. A dupla foi capturada após um trabalho de inteligência da delegacia.

De acordo com o agentes, um deles é acusado de assassinato, fruto de uma investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Pelo crime ele foi condenado a 15 anos de prisão.

Já o outro detido é investigado pelo crime de estupro de vulnerável em um inquérito instaurado na própria 66ª DP (Piabetá). Ele foi condenado a 14 anos de prisão.