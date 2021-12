Projeto social + Presente chega ao bairro mundo novo. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 07/12/2021 20:45

Magé - A parceria entre a Prefeitura de Magé e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) segue beneficiando os mageenses. Após a realização do programa Social + Presente no bairro Vila Nova, chegou a vez dos moradores da Lagoa e Mundo Novo, no primeiro distrito, receberem os serviços oferecidos pela ação que será realizada no dia 16 de dezembro, das 10h às 15h, na Rua Barão do Triunfo, nº 572 no Campo do Mundo Novo.



O projeto é realizado pelo Governo do Estado, com apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé (SMASDH), em parceria com a Fundação Leão XIII, Fundação Santa Cabrini e Fundação para Infância e Adolescência. “Temos a intenção de estender essas parcerias e levá-las a todos os bairros.

Queremos fazer o Social + Presente e o Prefeitura em Ação chegarem às comunidades que tanto precisam e têm dificuldades para acessar esses serviços”, contou a secretária de Assistência Social de Magé, Flávia Gomes, durante a primeira edição da ação.



Segundo a prefeitura, entre os serviços oferecidos estão: isenção de taxas e acesso à documentação básica; isenção de taxas para certidão de casamento; atendimento psicológico, jurídico e de assistência social para mulheres e público LGBTQIA+; Programa Empoderadas com inscrição e informações sobre defesa pessoal para mulheres; atendimento à pessoa idosa; atendimento para casos de intolerância religiosa e racial; orientação sobre direitos de crianças e adolescentes; informações sobre prevenção ao uso de drogas; e informações sobre pecúlio e vagas de emprego ao público apenado. A SMASDH estará presente realizando o cadastramento e atualização no CadÚnico e serviços de embelezamento como design de sobrancelhas, barbearia e depilação.