Genivaldo Ferreira Nogueira, conhecido como Batata, é acusado de explorar ilegalmente serviços de internet em áreas dominadas por traficantes, com a autorização de bandidos. - Reprodução.

Publicado 07/12/2021 22:04

Magé - Policiais civis da 65ª DP (Magé) e agentes do Ministério Público realizaram, nesta terça-feira (07/12), a operação Cartel.net, que teve como alvo um provedor de internet associado a uma facção criminosa que atua em Magé. Genivaldo Ferreira Nogueira, conhecido como Batata, foi preso por oferecer serviços de internet na região e atuar sem regulamentação da Anatel. Segundo as investigações, ele era aliado à organização criminosa que explora as comunidades da região para aumentar os lucros com fornecimento de serviço de internet.

De acordo com a Polícia Civil, o preso fazia com que os traficantes impedissem que outras empresas concorrentes prestassem o serviço nas áreas dominadas. Ele pagava valores para os criminosos em troca da exclusividade. Com o acordo, os traficantes impedem que outras empresas concorrentes prestem serviço nas áreas dominadas e, em troca da exclusividade, o ex-vereador fazia pagamentos aos criminosos. Segundo os agentes, os recursos injetados na facção financiam a compra de mais entorpecentes, armamentos, veículos, sendo, portanto, investimento na própria organização criminosa.



O ex-vereador é proprietário da empresa GBNet, que presta serviços de internet em diversos locais em Magé sem autorização da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), conforme informado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.



Um telefone celular foi apreendido durante a ação, que teve apoio de agentes da Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). Genivaldo vai responder pelos crimes de financiamento do tráfico de drogas e organização criminosa.