Magé Futsal vence o Vasco de virada no 1º jogo da final da liga Rio de Janeiro. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 08/12/2021 10:03 | Atualizado 08/12/2021 19:55

Magé - O Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, ficou pequeno no primeiro jogo da grande final da Liga Rio de Janeiro de Futsal. Com um show da torcida, o Magé Futsal venceu o Vasco da Gama pelo placar de 5×3, com uma virada emocionante, na noite desta terça-feira (7).



Pouco antes de iniciar a partida, o prefeito Renato Cozzolino esteve no vestiário da equipe mageense para incentivar os jogadores na preleção. “Independente do resultado hoje em quadra, a equipe é vitoriosa. O time foi montado recentemente e já chegou à final. Eu fico muito orgulhoso, porque eu amo Magé e ver seu município elevado o tempo inteiro é maravilhoso, disse o prefeito, que durante o intervalo entregou a taça de campeão estadual para a categoria sub-13 e a taça de vice-campeão para o time feminino.



O time do Magé não começou bem na partida. Logo no início, o Vasco abriu o placar com TH Gama. Ensaiando uma reação, os Dragões empataram o jogo com um gol do craque Vander Carioca, mas a equipe cruzmaltina jogou um balde fria com mais dois gols ainda no primeiro tempo, marcados por Xuxu e Risi.



Mas a segunda etapa foi diferente, o caldeirão explodiu e a torcida empurrou o Magé Fustal rumo a uma virada emocionante. Em jogada ensaiada, Anderson marcou o segundo gol mageense e colocou fogo na partida. O empate veio dos pés do camisa dez Caio Pedro, que virou o nome do jogo ao marcar também o gol da virada mageense. Com o resultado adverso, o Vasco apostou no goleiro-linha, mas Maycon aproveitou uma interceptação de passe para mandar marcar do campo de defesa com o gol vazio o quinto gol de Magé, fechando o placar.



“Quero agradecer mais uma vez a nossa torcida que compareceu em grande número. Um jogo muito difícil, vários jogadores machucados e gripados, mas com essa atmosfera que se formou hoje não tem como não jogar e não correr. Mais uma vez agradeço nosso prefeito que está aí hoje pelo apoio ao esporte. Nós temos uma pequena vantagem para o segundo jogo e se Deus quiser vamos trazer esse título para Magé”, disse o capitão do time, Vander Carioca.



O segundo e decisivo jogo será nesta quinta-feira (9) às 21h em São Januário. O Magé Futsal será campeão estadual em caso de vitória ou empate. Se o Vasco vencer no tempo normal, a partida irá para a prorrogação zerando o placar, e caso a prorrogação termine empatada a disputa irá para os pênaltis.