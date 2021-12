Ação de conscientização e saúde aconteceu no Calçadão de Magé. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 09/12/2021 17:00 | Atualizado 09/12/2021 21:14

Magé - Dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência e Magé não poderia deixar passar em branco esta data tão importante. Para celebrar, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF), montou um estande no Calçadão de Magé na última quarta-feira (8) para conscientizar a população sobre as políticas públicas que a cidade oferece. Quem passou pelo centro do primeiro distrito ainda teve a oportunidade de aferir a pressão arterial e a glicose.



“Essa ação ao ar livre é benéfica porque muitas pessoas conhecem alguém que tem deficiência e por muitas vezes elas não têm conhecimento dos seus direitos e das políticas públicas que o município oferece. Nosso principal objetivo hoje é mostrar todo o suporte que Magé dá a essas pessoas”, conta a vice-presidente do COMDEF, Fernanda Lima.



Deficiente visual há mais de 20 anos, Charles de Souza, é coordenador da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e prestigiou o evento.



“Primeiramente quero agradecer o convite em nome do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj. Viemos incentivar Magé, um município tão importante ser precursor dessas políticas públicas. Hoje segundo o censo de 2010 somos cerca 25% da população brasileira e isso reflete muito na cidade. A partir do momento que a Prefeitura tem um olhar voltado para a política inclusiva tanto na educação, no transporte, como no lazer e no esporte, Magé sairá na frente e vemos o desejo do governo nestas questões”, diz Charles.





De acordo com a prefeitura, toda segunda quarta-feira de cada mês, o COMDEF realiza na Casa dos Conselhos às 10h, no Centro de Magé, reuniões que são abertas ao público. O portador de deficiência ou o responsável pela pessoa pode fazer contato também pelo telefone (21) 2633-0510 ou e-mail [email protected]

“O conselho movimenta toda a rede pública fiscalizando e criando políticas públicas. Na saúde, é oferecido o transporte para os pacientes com deficiência irem às suas consultas. Na área da Assistência temos os CRAS orientando sobre os benefícios sociais e no Transporte eles podem requerer o vale social. O município oferece várias políticas e quem estiver precisando delas pode procurar o conselho que teremos o prazer de ajudar”, frisa Fernanda.