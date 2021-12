Juiz eleitoral de Magé distribui cestas básicas de acordo em condenações de crimes eleitorais no Hospital Municipal Pediátrico do município. - Divulgação.

Publicado 10/12/2021 12:08 | Atualizado 10/12/2021 12:10

Magé - Na tarde desta quinta-feira (8/12), o Juiz Eleitoral da Fiscalização e combate aos crimes eleitorais de Magé, Vitor Moreira Lima, distribuiu 12 cestas básicas fruto de acordo em condenações de crimes eleitorais no Hospital Municipal Pediátrico do município. Dr. Vitor também é Juiz de Direito da Comarca de Magé, na Vara Cível de Vila Inhomirm e da Dívida Ativa do Município há uma década.

“Estivemos na Unidade Pediátrica e Maternidade de Piabetá, não para fiscalizar ou prender. Mas, como Juiz Eleitoral, para distribuir cestas básicas das condenações nas eleições as parturientes mais carentes e as famílias em situação de miséria. Tive essa ideia por quê é no Hospital que estão os mais necessitados”, declarou o juiz.

Com apoio do Ministério Público Eleitoral e sua equipe o Juiz tenta converter as penas dos crimes de boca de urna e outros delitos eleitorais menores em cestas básicas. De acordo com o juiz, a ideia surgiu na pandemia.

“Nesse segundo ano de Pandemia, decidi distribuir as cestas onde mais se precisa de alimento do corpo e da alma. Entre as audiências, fui ao Hospital Municipal Pediátrico/ Maternidade, bem próximo ao Fórum, com auxílio da Assistência Social, do corpo médico e de enfermagem, distribuímos uma dúzia de cestas básicas a parturientes e famílias das crianças que mais precisavam” disse. “ Como Mestre em Saúde Pública fiquei muito orgulhoso com o SUS e com a equipe da Secretaria de Saúde Municipal e como a nova Administração vem tratando dos que mais precisam. Saio com a sensação do dever cumprido e esperançoso. O que vi hoje aqui é o que se espera da humanidade", completou o juiz.

Dr. Vitor Moreira Lima é conhecido pela sua atuação firme no combate ao ilícito e na proteção dos menos favorecidos. Também promove com o Tribunal de Justiça do Estado Casamentos Comunitários e Ações Sociais. A próxima será já no dia 18 de dezembro, onde cinquenta casais, gratuitamente, formalizarão o Matrimônio na cidade de Magé.