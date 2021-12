Projeto leva sessões de cinema a céu aberto para mageenses. - Reprodução.

Projeto leva sessões de cinema a céu aberto para mageenses.Reprodução.

Publicado 09/12/2021 22:29

Magé - Com o objetivo de levar mais cultura e entretenimento aos moradores, a Prefeitura de Magé, através da Coordenadoria de Juventude (COJUV ) iniciou no último fim de semana, um projeto itinerante para realizar sessões de cinema a céu aberto de forma gratuita em diversos pontos da cidade. De acordo com a prefeitura, o “Cinema na Rua” tem o objetivo de levar filmes a todos os distritos e conta com variados títulos disponíveis para exibição, seguindo o calendário elaborado pela COJUV.



“Nossa ideia é levar esse cinema à população para ofertar cultura e lazer. Muitas pessoas nunca tiveram contato com o cinema, por isso esse projeto é de grande importância, e nosso objetivo é estender para todos os distritos, levando esse entretenimento para os mageenses que poderão desfrutar dessa diversão em família”, explicou o secretário de Governo, Vinícius Cozzolino.



Confira o calendário das sessões desse final de semana:



10/12 ás 18h30 – Megamente (BNH Santo Aleixo) – Rua Adam Blumer, em frente ao Ginásio Poliesportivo.

11/12 ás 18h30 – A Teoria de Tudo (Calçadão de Magé) – Rua Dr Siqueira