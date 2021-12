Magé Futsal vence Vasco em São Januário e leva título para casa. - Divulgação/Raphael Andrade.

Publicado 10/12/2021 12:47 | Atualizado 10/12/2021 17:48

Magé - O projeto do Magé Futsal, em seu ano de estreia, já conquistou um título inédito de campeão estadual para o município. O jogo aconteceu em São Januário, contra o Vasco da Gama na noite desta quinta-feira (10).

"Nosso time está de parabéns. Acompanhei a caminhada desde o início e sei que não foi fácil. Sou apaixonado por esporte e entendo o poder que ele tem. Magé Futsal pode ser um projeto transformador na vida de muitos. Este time já nasceu grande", afirma o Prefeito Renato Cozzolino.

A vitória no primeiro jogo por 5 a 3 na Arena do Dragão, deu ao Magé a vantagem de, qualquer derrota, levar o jogo para prorrogação. E foi o que aconteceu. Empurrados pela torcida, com ginásio cheio, o Vasco da Gama venceu no tempo normal por 6x2. Nas prorrogações o placar se manteve 0x0 o que levou o jogo para os pênaltis.

O destaque da partida foi novamente o goleiro Pedro Moraes, que pegou dois pênaltis e garantiu o título para Magé. Nas premiações individuais, Pedro também levou o troféu de melhor goleiro da competição e o pivô, Rafael Sixel, de artilheiro, com 7 gols.

"Objetivo conquistado! Com muita luta, botamos o nome de Magé no topo do esporte do Rio de Janeiro. Esse projeto é muito bonito, o que vivemos aqui é fruto de muito trabalho nosso, dos atletas, do prefeito e de toda a comissão. Parabéns para toda a equipe. O Rio é nosso!", comemora o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

No vestiário, emocionado, o craque Vander Carioca, aos 45 anos, confidenciou que este é um dos títulos mais importantes da carreira dele.

"É muito bom estar aqui e poder curtir esse momento com meu filho e minha netinha. Não sabia se viveria isso novamente. Tenho que agradecer muito a essa equipe e todos os envolvidos no projeto. Eu amo muito vocês", conta o craque.