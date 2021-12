Três vans e dois ônibus de excursão são retidos por não possuírem credencial da Prefeitura. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 13/12/2021 11:31

Magé - Cerca de 70 agentes de trânsito, endemias e ambientais participaram, no último sábado (11), do início da Operação Verão, que visa ao cumprimento das regras de acesso às cachoeiras de Magé por parte deste tipo de veículos. Como saldo do primeiro dia da fiscalização, três vans e dois ônibus de excursão foram retidos. O trabalho é uma ação conjunta entre as Secretarias de Segurança Pública, Meio Ambiente, Defesa Civil e Ordem Pública e Subsecretaria de Turismo e seguirá sempre aos finais de semana até o fim do verão, em março de 2022.

Segundo o coordenador geral da operação, o secretário de Segurança Pública, sargento Antônio Lopes, nenhum veículo vai passar pelos cinco pontos montados pelas equipes de fiscalização sem apresentar o comprovante de autorização emitido pela Prefeitura.

"O turista é muito bem-vindo a Magé para gerar emprego e renda, mas o turismo tem que ser consciente, sem estacionamento irregular, superlotação e lixo nas cachoeiras. E quem vem em veículos de excursão, tem que tirar a autorização na Subsecretaria de Turismo. Do contrário, não vai entrar", explicou o sargento Lopes.

As barreiras foram montadas na Estrada Municipal, em Jardim Esmeralda, Poço do Tamanqueiro, em Andorinhas e na Cachoeira do Rio do Ouro, os últimos locais para verificar especificamente estacionamento irregular.

Os proprietários de veículos ou responsáveis pelas excursões devem iniciar o processo de credenciamento de acesso no setor de Protocolo da Prefeitura, que prevê o pagamento de uma taxa válida por um ano. Em seguida, deve agendar para buscar a autorização na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, com a apresentação dos seguintes documentos além da taxa paga: identidade, CPF e comprovante do responsável pela excursão e contrato do ônibus/micro-ônibus/vans (em caso de locação). A Secretaria funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Centenário 19, Pau Grande.

Turismo ecológico - Magé, município localizado na região turística Baixada Verde, tem entre suas principais atrações turísticas as igrejas centenárias, cachoeiras e trilhas em áreas de Mata Atlântica. As áreas de mangue são, em boa parte, registradas como Áreas de Proteção Ambiental e fazem parte de projetos de preservação ambiental, por conta da importância como berço da vida marinha.