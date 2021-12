Magé encerra 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. - Divulgação/Gilson Jr.

Magé encerra 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 15/12/2021 15:44

Magé - Na última sexta-feira (10) a Prefeitura de Magé, através da Secretaria Assistência Social e Direitos e da Coordenadoria de Políticas Públicas da Mulher, realizou o encerramento da ação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O evento realizado na Casa dos Conselhos recebeu uma sessão de debates e palestras com a Drª Helena Piaragibe, diretora do CEDIM, e Pretta Gonçalves, subsecretária de Assistência Social de Seropédica.



“É um marco no município de Magé. Estamos fomentando as políticas públicas para as mulheres mageenses, trouxemos duas palestrantes maravilhosas, ativistas que abraçam a causa. Está sendo muito importante para todas as mulheres, porque é o pontapé para a representatividade das mulheres mageenses”, explicou a coordenadora de Políticas Públicas de Mulher, Leliane Pinheiro.



A mesa do evento foi composta por autoridades e ativistas ligadas à causa dos direitos das mulheres: Flávia Gomes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé;Glória Heloísa, subsecretária de Políticas de Mulheres do Estado; Leliane Pinheiro, coordenadora de Políticas Públicas da Mulher de Magé; Andrea Offredi, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher; Mery dos Anjos, coordenadora do CREAS; e Juliana Chaves, cabo da Polícia Militar que atua na Patrulha Maria da Penha. A primeira dama de Magé, Lara Torres, e a fundadora do Entre Elas Floresça, Katharine Ferreira, também estiveram na cerimônia.



“Estamos muito felizes, é um evento de grande importância para as mulheres de Magé. Nós sabemos o quanto nós mulheres precisamos ter essa representatividade e o quanto esses 21 dias de ativismo são importantes para reafirmar essa luta e o compromisso que nós, enquanto governo, temos com a política pública, defesa do direito e com a eliminação total de um crime tão bárbaro que é a violência contra a mulher”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, que anunciou a inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) ainda neste ano.

Encerramento contou com debate e palestras na Casa dos Conselhos. Divulgação/Gilson Jr.