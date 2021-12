Publicado 18/12/2021 20:10

Magé - Departamento de Cultura de Magé, em parceria com o Sesc, promove a partir no dia 21 de dezembro em Piabetá, na praça 7 de Setembro, de 14h às 16h, uma oficina gratuita de Árvore de Natal com reaproveitamento de materiais. A oficina é parte do projeto Sesc Mais Criativo que oferta cursos, oficinas e palestras apresentando técnicas de nível básico com o objetivo de despertar iniciantes para o empreendedorismo, contribuir para geração de renda alternativa e a utilização de matérias primas econômica e ambientalmente sustentável.



“O Departamento de Cultura estabeleceu esta parceria com o SESC Teresópolis, que é a instituição do SESC que abrange Magé também. Nosso objetivo é despertar e difundir a prática do artesanato pra todos, não só para os artesãos mais experientes. Todos são bem-vindos”, conta o coordenador do Depac, Alessandro Rosa.