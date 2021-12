Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé. - Reprodução.

Atendimento acontece em todos os 15 polos de vacinação do município de Magé.Reprodução.

Publicado 16/12/2021 20:19 | Atualizado 17/12/2021 00:08

Magé - O intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra Covid-19, que era de 5 meses, será de 4 meses para munícipes de 18 a 54 anos. Para quem tem 55 anos, a dose de reforço se mantém em 3 meses. Para tomar a vacina é necessário levar o comprovante físico mostrando que a primeira dose foi aplicada no Município de Magé.



“Nosso estoque está com quantidade suficiente para anteciparmos a vacinação. É muito importante que todos compareçam porque só assim essa pandemia acabará”, convida o coordenador de imunização, Henrique Moreira



Polos disponíveis da vacina:



Centro de Imunização – Rua Getúlio Pereira, s/nº – atrás do Hospital de Magé

USF Barbuda – Rua Dona Joaninha, s/nº – Barbuda

USF Andorinhas – Rua Waldemar Colombo Garcia – Andorinhas

USF Jardim Esmeralda – Rua do Sapotizeiro, s/nº – Jardim Esmeralda

USF Cachoeirinha – Estrada Municipal Antônio Além Bergara, nº 3.150

USF Partido – Rua José Zarzur, 142 – Lote 13/21 Quadra 20 – Suruí

USF Praia do Anil – Rua Roberto Silveira, s/nº – Praia do Anil

USF Ypiranga – Estrada Real de Mauá, s/nº – Ypiranga

USF Buraco da Onça – Av. Roberto Silveira, nº 560 – Buraco da Onça

USF Guarani I – Rua Janete, nº 08 – Piabetá

USF Maurimárcia – Rua do Canal, s/nº – Maurimárcia

USF Pau Grande – Rua Antonio Ribeiro Seabra, s/nº – Pau Grande

USF Jardim Nazareno – Alameda Luizinha, 178 – Jardim Nazareno

USF Serrana I – Rua do Sapateiro, s/nº – Vila Serrana