Atletas do Magé Futsal recebem menção honrosa pelas quatro conquistas em 2021. - Divulgação.

Publicado 16/12/2021 15:18 | Atualizado 16/12/2021 23:39

Magé - Atletas do sub-13, adulto masculino e feminino do Magé Futsal foram homenageados na noite desta quarta-feira (15), na Câmara dos Vereadores, com uma menção honrosa quatro conquistas neste ano. O time masculino adulto trouxe para Magé a Liga Rio de Janeiro, título inédito para o município, em uma final emocionante decidida nos pênaltis contra o Vasco da Gama. Com apenas uma derrota no campeonato, Magé Futsal ganhou também o prêmio de melhor defesa e artilheiro do campeonato.



“Fui muito bem recebido quando cheguei aqui. Esse grupo é uma família. Eu já tinha parado de jogar quando recebi o convite do Magé Futsal. Vim com muitas incertezas e dúvidas, mas pedi muito a Deus que me proporcionasse mais esse título. E ele veio e foi muito especial, parecia o meu primeiro. Eu virei vovô há três meses e minha netinha tava lá me vendo jogar. Fico até arrepiado falando isso. Sou muito grato a todos que participam desse projeto. É muito especial”, conta o craque, Vander Carioca.



O time feminino profissional estava invicto no campeonato, quando foi derrotado na final pelo time do Grajaú C.C, fechando a temporada como o segundo melhor time do Rio de Janeiro.



“Foi uma conquista maravilhosa. Em tão pouco tempo de projeto conseguimos desenvolver bastante. Chegamos na final invictas, o que também é um marco para o futsal feminino de Magé. Espero que para o próximo ano a gente consiga mais e mais títulos”, conta a treinadora Carla Barreiros



Os meninos do sub-13 foram o destaque da categoria de base. Com 22 vitórias em 23 jogos, o treinador Italo de Lima, comandou a equipe na conquista do Campeonato Carioca série bronze. Além do Carioca, o time representou o Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro de Ligas e ficou com o terceiro lugar.



“Foi um ano muito bom pra gente. Tenho certeza estamos formando muito bem esses meninos. Hoje temos alguns atletas em outros clubes grandes de campo: dois no Duque de Caxias, um no Botafogo mais oito meninos que passaram na peneira do Flamengo”. disse Italo.



Magé Futsal



O projeto Magé Futsal tem 7 meses de criação e já reuniu 250 atletas do sub-9 até os times profissionais.

“O talento já estava aí, nosso papel foi dar oportunidade para essas crianças. Foi um ano muito feliz em todos os aspectos: ganhamos títulos e revelamos grandes atletas. Para além da questão esportiva, foram mais de 250 crianças fora das ruas e de famílias satisfeitas porque o filho ou filha está praticando um esporte de alto rendimento. Agradeço muito ao prefeito Renato Cozzolino porque ele e foi o idealizador. Ele foi atleta e sabe da importância do esporte”, declarou o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.