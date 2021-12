Rua Miracema, no bairro Jardim Esmeralda, foi pavimentada e recebeu drenagem para combater alagamentos. - Divulgação/Gilson Jr.

Rua Miracema, no bairro Jardim Esmeralda, foi pavimentada e recebeu drenagem para combater alagamentos.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 15/12/2021 16:00

Magé - Mais um bairro de Magé começou a receber asfalto esta semana. No bairro Jardim Esmeralda, em Santo Aleixo, a Rua Miracema passou por todo o processo de drenagem para combater os alagamentos e finalizou com o processo de pavimentação.



“A Rua Miracema aqui no Jardim Esmeralda passou por uma obra de grande envergadura técnica, recebendo todo o tratamento de base, rede de drenagem, as baterias de escoamento das águas pluviais e agora 160 toneladas de asfalto sendo entregues em mais um trabalho de muita seriedade”, explicou o secretário de Infraestrutua, Marcos Pereira.



Os moradores esperavam a obra por anos e comemoraram a mudança. “Eu me sentia um caranguejo no meio de tanta lama. Tinha que descer um ponto depois do meu porque não tinha condições de atravessar o manguezal. E agora, graças a Deus, já estou pisando no asfalto”, contou a técnica de enfermagem, Célia Pereira.