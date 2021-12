Com eles, foram apreendidos rádios transmissores, bases para rádios, uma granada artesanal, uma pistola, 316 invólucros de maconha e 129 invólucros de cocaína. - Divulgação.

Publicado 15/12/2021 21:35

Magé - Policiais militares do 34° BPM prenderam na tarde desta quarta-feira (15), em operação realizada com a 65ª Delegacia de Polícia Civil, no interior da comunidade da Lagoa, dois homens por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos rádios transmissores, bases para rádios, uma granada artesanal, uma pistola, 316 invólucros de maconha e 129 invólucros de cocaína.

Ainda durante a ação, um indivíduo foi baleado ao realizar disparos contra os policiais militares que revidaram a agressão, o mesmo foi socorrido ao Hospital Municipal de Magé.