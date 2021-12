O Depac Magé funciona na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. - Divulgação/Phelipe Santos.

O Depac Magé funciona na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 15/12/2021 20:06

Magé - A Prefeitura de Magé, através do Departamento de Cultura (Depac), ligado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está auxiliando os artistas e produtores culturais que tenham interesse em se inscrever no Edital “Retomada Cultural RJ 2”, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa (Secec). A iniciativa visa estimular o fomento à cultura em todo o território fluminense. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (20/12).



Dividido em duas categorias: Circuito Cultural RJ (ações presenciais de circulação de obras artísticas e produções culturais já produzidas, estreadas ou inéditas) e Bicentenário RJ (ações culturais em alusão à temática histórica social do bicentenário da Independência do Brasil).



De acordo com o diretor do Depac, Alexsandro Rosa, a equipe de técnicos do setor está à disposição para tirar dúvidas e apoiar os fazedores em exigências do Edital, como escaneamento de documentos e montagem de portfólios, entre outras.



“Com esta ação, o setor está cumprindo o que lhe cabe, auxiliar os fazedores, artistas e produtores no acesso a editais públicos como este do Governo do Estado. Vivenciamos assim a cultura em três dimensões: simbólica (inscrição de um produto cultural), cidadã (acesso do artista ao que lhe é de direito) e econômica (a cultura gerando trabalho e renda)”, explicou o diretor.



Segundo a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros, será contemplado todo o setor produtivo da arte. "A cultura foi o grande remédio da população no período de isolamento social, com a arte apoiando a todos neste momento tão difícil que vivemos”, afirmou Danielle.