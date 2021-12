Estado e Prefeitura de Magé promovem ação social no Mundo Movo. - Divulgação.

Publicado 16/12/2021 18:05 | Atualizado 17/12/2021 00:00

Magé - Depois do bairro Vila Nova, foi a vez dos moradores da Lagoa receberem nesta quinta-feira (16), no Campo do Mundo Novo, o programa “Social + Presente”, ação do Governo do Estado com apoio e parceria da Prefeitura de Magé. A população teve acesso a vários serviços cidadãos, de saúde, beleza e recreação para as crianças, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e órgãos ligados à Pasta (Fundações Leão XIII, Santa Cabrini e Infância e Adolescência) e outros órgãos, como Detran e Sine. No local, os atendimentos foram realizados pelas Secretarias de Ação Social e Direitos Humanos e Saúde.



Antes mesmo do início do evento, uma fila já estava formada por homens, mulheres e crianças, do lado de fora do campo para serem atendidos. Juliana Souza, de 21 anos, aproveitou para conseguir um “combo” de serviços.



“Moro em Nova Marília, mas como vim visitar minha afilhada aqui na Lagoa, resolvi a oportunidade para solicitar as segundas vias da certidão de nascimento e CPF e a taxa de isenção para casamento. Muito interessante conseguir fazer tudo de uma vez só e num dia apenas. Facilita muito a gente que tem o tempo corrido. Foi tudo maravilhoso”, contou Juliana.



Quem também estava feliz da vida para se embelezar para o Natal era a moradora da região, Beatriz Nogueira, 23. “Vim com as minhas amigas e estou adorando. Todos estão de parabéns. Acertei as sobrancelhas e depois vou fazer um penteado no meu cabelo”, disse a jovem.



A secretária municipal de Ação Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, ressaltou a importância de levar os serviços mais perto da população.



“É um ganho muito grande porque sabemos o quanto a população da região é carente destes serviços e necessita do apoio do Governo do Estado e da Prefeitura. Então este tipo de ação é importantíssima para trazer a cidadania às pessoas”, disse a secretária.



De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos, Matheus Quintal, esta edição do “Social + Presente” teve a adesão de outro programa do Estado, o RJ Presente, para oferecer mais serviços.



“Por determinação do governador Cláudio Castro, nos unimos à Secretaria Estadual de Governo e estamos mais uma vez em Magé, numa edição especial de Natal, na dobradinha também com a Prefeitura para oferecer os serviços sociais do Estado e do Município. É muito difícil, às vezes, para o cidadão procurar o atendimento em algum polo e invertemos a lógica. É o Governo do Estado indo mais perto do cidadão. Este é o nosso propósito”, declarou o secretário.



Serviços – Foram oferecidos serviços de isenção de documentos, atendimento para mulheres, idosos, público LGBTQIA+, intolerância religiosa e racial, vagas de emprego, cadastramento e atualização no Cadúnico, barbearia, corte e escova de cabelo, recreação infantil, entre outros.