Magé inaugura ornamentação de natal nesta sexta.

Publicado 17/12/2021 00:27

Magé - A Prefeitura de Magé inaugura nesta sexta-feira (17) às 19h, o projeto de orçamentação de natal “Magé Luz”, na Praça Montese, em Pau Grande. Além de muita iluminação, serão quatro árvores de 15 metros em quatro locais da cidade: Píer da Piedade, Praça Montese – Pau Grande, Praia do Anil, Estação Guia de Pacobaíba e Praça da Limeira.



Para celebrar o início do projeto e receber as famílias na grande decoração em Pau Grande, a Prefeitura promove um show natalino de abertura com o cantor e jurado do Canta Magé, Marques Freitas. A proposta da administração municipal é levar outras atrações no final de semana do Natal e do Ano Novo.



“Por muitos anos, o natal de Magé foi às escuras, sem iluminação pública que dirá uma cidade decorada. Estamos mudando essa realidade montando uma grande ornamentação de natal com muitas luzes, onde o mageense não vai mais precisar sair de casa para tirar uma foto e curtir esse momento em família. Governar com amor é investir em todas as áreas”, explica o secretário de Governo, Vinicius Cozzolino, que está à frente do projeto.



A decoração chegará a todos os distritos. A Praça da Prefeitura, no centro de Magé; a Praça de Andorinhas, em Santo Aleixo, e a Praça da Estação de Suruí receberão a decoração até o domingo.



O prefeito Renato Cozzolino declarou que Natal chega a todos os distritos da cidade de Magé. “Como mageense apaixonado por essa cidade, fico feliz em proporcionar isso. Além da iluminação, em Pau Grande, todos os distritos também contarão com uma decoração especial de Natal. Ninguém pode ficar de fora dessa festa”, frisou o prefeito.