Bairros de Magé recebem novas redes de água para melhoria no abastecimento. - Divulgação.

Bairros de Magé recebem novas redes de água para melhoria no abastecimento.Divulgação.

Publicado 18/12/2021 20:14

Magé - Com o intuito de ampliar o saneamento básico em Magé, a Águas do Rio está investindo em obras na cidade. Equipes estão trabalhando no assentamento de rede na rua Laura Brasil. Desde a chegada da concessionária, mais de mil metros da rede de distribuição de água foram implantados no município, beneficiando em torno de 3 mil moradores.

A iniciativa tem como objetivo melhorar o sistema operacional, colaborando para a redução de perdas de água, além de ampliar a quantidade de água a ser fornecida para a população da região.

Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio, diz que as obras vão gerar rapidamente efeitos positivos no dia a dia dos moradores. “Os mageenses já vão sentir essas melhorias de forma instantânea. É o nosso propósito contribuir para uma vida mais digna e com mais saúde ao distribuir água tratada para a população das regiões onde atuamos”, comenta.

Para Arthur Nogueira, comerciante da rua Laura Brasil, a empresa está trazendo esperança e dignidade de volta aos moradores, depois de anos e anos sem água, realizando um antigo sonho. “Já estamos há mais de 25 anos sem água. Essa obra é bem interessante porque vai reabastecer a gente e não vamos mais ter problema com água”, acredita.