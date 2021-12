Magé foi representada no evento pelas conselheiras Rita de Cácia dos Santos, supervisora educacional, e Lucilene Félix, gestora educacional. - Divulgação.

A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação realizou na última semana, o XXX Encontro Nacional, em Sinop no Mato Grosso, reunindo conselheiros, dirigentes municipais, autoridades políticas e entidades que debateram temas relevantes para o futuro da educação brasileira. Magé foi representada no evento pelas conselheiras Rita de Cácia dos Santos, supervisora educacional, e Lucilene Félix, gestora educacional.

A secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, destacou a importância da participação de Magé neste encontro. “Com toda certeza a ida dos conselheiros municipais de Educação da nossa cidade é fundamental na reunião de saberes, um encontro repleto de acontecimentos importantes que não poderíamos deixar de participar. Esse encontro é fundamental na estrutura da educação porque define as diretrizes de ações futuras para a Educação de Magé, além de fortalecer os elos entre as instituições”, disse.

Os temas debatidos pelo congresso foram: apoio, cooperação e fiscalização dos Tribunais de Contas; o novo Fundeb: operacionalização e perspectivas para 2022; o Sistema Nacional de Educação; o PNE com foco na melhoria dos resultados educacionais; e o regime de colaboração e cooperação na educação brasileira, com a política de enfrentamento à exclusão escolar.

“A participação de Magé neste congresso através do Conselho Municipal de Educação é importante para podermos trocar experiências com outros estados sobre os avanços ocorridos em nosso município e poder também trazer experiências positivas que irão contribuir com o crescimento de nossa educação. Isso significa o reconhecimento da importância da formação dos conselheiros da educação de Magé em busca de uma participação social qualificada”, explicou a presidente do CME de Magé, Viviane Rodrigues.