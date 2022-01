A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 03/01/2022 17:43

Magé - Começou nesta segunda-feira (03/01), o prazo para os Microempreendedores Individuais (MEIs) fazerem a declaração anual junto à Receita Federal. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, disponibiliza dois polos de atendimento para auxiliar os MEIs para o preenchimento dos dados e/ou tenham dificuldades para envio dos dados através da internet.

De acordo com a Secretaria de Trabalho, o documento deve conter as informações básicas de receitas e despesas de 2021, e a declaração deve ser enviada até o mês de maio deste ano. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. O Gabinete do Povo funciona na Rua Caioaba s/nº. Ambos os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Trabalho, Magé tem mais de 17 mil Microempreendedores Individuais cadastrados no município, desde prestadores de serviços em várias áreas a artesãos, pequenos agricultores, entre outros que atuam em diversas atividades profissionais.