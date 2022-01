Divulgação. - Magé inaugura Centro Especializado de Atendimento à Mulher.

Publicado 03/01/2022 14:00 | Atualizado 03/01/2022 18:21

Magé - A Prefeitura de Magé ganhou um importante equipamento em favor das mulheres vítimas de violência na última semana. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense, o CEAM, que vai oferecer ajuda social, jurídica, psicológica e ampla rede de proteção.



“Toda mulher que sofre ou sofrer qualquer tipo de violência poderá recorrer a esse equipamento, lá será acolhida de forma especializada com assistente social, psicólogo e advogado. Daremos toda orientação para que essa mulher não sofra nenhum tipo de violação de direitos e seja encaminhada para os serviços da rede de proteção contra a violência à mulher”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.



O CEAM é 100% custeado pela Prefeitura e será o segundo equipamento da rede socioassistencial inaugurado em 2021. Segundo o Secretário Estadual de Desenvolvimento e Direitos Humanos, Matheus Quintal, a pauta da violência contra a mulher é uma urgência no Rio de Janeiro.



“Magé mais uma vez está na frente com essa iniciativa. Nós, como secretaria de Estado, estamos muito felizes em dar suporte técnico para essa casa que vai ser um divisor de águas na política pública no combate à violência contra a mulher”, afirma Matheus.



Segundo o prefeito Renato Cozzolino, a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no ano de 2021, ofereceu pernoite para os moradores em situação de rua nos poliesportivos nos dias frios, levou a frente o projeto Emboço Social, Criança Feliz, além da parceria com Estado com o RJ Alimenta, e fechou o ano com mais essa conquista.



“Estar inaugurando o CEAM é um sonho. Hoje as mulheres mageenses vão ter um local para procurar e ter o seu problema solucionado. Muitas vezes elas procuram uma delegacia e lá está cheio de homem que, querendo ou não, é menos sensível. Aqui só irão trabalhar mulheres. Tenho certeza que esta casa fará diferença na vida das pessoas”, garante Renato Cozzolino.



O centro fica na Rua Mário de Brito, nº 119, no Centro de Piabetá, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

