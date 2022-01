Sine Magé. - Divulgação.

05/01/2022

Magé - O supermercado Rio Sul está oferecendo 93 vagas de emprego distribuídas em nove cargos para a unidade que a empresa deve inaugurar neste mês de janeiro, em Piabetá, Magé. Os interessados (de ambos os sexos) devem procurar um dos dois postos do Sine administrados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda para se candidatar às vagas. É preciso apresentar currículo, carteira de trabalho (física ou digital), identidade, CPF e comprovante de residência.



A grande maioria das vagas são para o cargo de operador de caixa (40). Os demais com respectivos números são os seguintes: repositor (20), açougueiro (12), atendente de laticínio (06), deposista (05), fiscal de caixa e padeiro/confeiteiro (04 para cada) e fiscal de loja (02). Todos os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter experiência e ensino médio completo. Informações sobre salários e/ou benefícios serão fornecidas pela empresa.



“Apesar de janeiro ser tradicionalmente um mês de baixa oferta de vagas agravado atualmente pela crise econômica em decorrência da pandemia que ainda vivemos, podemos dar esta boa notícia aos mageenses de começar o ano empregado. Este é o resultado do empenho do nosso governo em resolver o maior problema da nossa cidade”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, os candidatos às vagas vão receber do Sine uma carta de encaminhamento e um treinamento básico de como se portar na entrevista com a empresa.



Endereços – O Sine do Centro funciona na Avenida Simão da Motta, s/nº (ao lado dos Correios) e de Piabetá no Gabinete do Povo (Rua Caioaba s/nº – ao lado do DPO). Ambos os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações no WhatsApp da Secretaria de Trabalho (21) 96962-8462.