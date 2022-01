Instalação de equipamentos de bombeamento e reativação de reservatórios estão aumentando a capacidade de distribuição de água. - Divulgação.

Publicado 07/01/2022 21:26

Magé - A Águas do Rio está realizando a substituição de redes deterioradas em Magé e em oito cidades da Região Metropolitana, que fazem parte de sua área de atuação. Já foram implementados mais de 13 Km de tubulações e instalados equipamentos de bombeamento em Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, Queimados e Japeri, beneficiando cerca de 80 mil pessoas.

“A Baixada Fluminense tem problemas históricos de água. Por isso, estamos priorizando a recuperação das redes de distribuição, com a troca dos trechos mais deteriorados, que apresentam muitos vazamentos e impedem a chegada da água nas casas das pessoas. As melhorias são gradativas e temos muito trabalho pela frente, mas os resultados do que fizemos em pouco mais de um mês de operação já está tendo reflexo na qualidade de vida de muitas famílias”, explica o diretor-superintendente da Águas do Rio para Baixada, Cleyson Jacomini, responsável pelos municípios Magé, Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias.

As intervenções fazem parte do planejamento da empresa para reduzir as perdas da distribuição da água tratada. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, a Baixada Fluminense está acima da média nacional de desperdício, equivalente a 38%. O investimento em torno de R$ 2,3 bilhões nos próximos anos nos sistemas de água vai reduzir esse índice, além de ações de combate às ligações clandestinas, que é outro causador de desperdício.