Magé anuncia duas novas escolas para o início do ano letivo. - Divulgação.

Publicado 10/01/2022 21:57

Magé - O ano letivo de 2022 começa com novidades em Magé. O primeiro anúncio realizado pela Secretaria de Educação e Cultura é a abertura de duas novas unidades escolares que, juntas, vão oferecer cerca de 900 novas vagas para as crianças do município. As novas escolas serão abertas já em fevereiro nos bairros Limeira, no 6º distrito, e Figueira, no 5º distrito.



“Já para o início do ano letivo vamos abrir duas novas escolas para atender a população mageense. As obras de adequação nos imóveis já estão a todo vapor para oferecer o melhor para nossas crianças e para os responsáveis. Serão 8 salas para cerca de 400 alunos na escola da Limeira, atendendo turmas do pré-escolar ao 2º ano do Fundamental, e 9 salas na Figueira atendendo mais de 500 alunos”, explicou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo, durante a vistoria nos imóveis.



A escola da Limeira estará localizada na Rua Prefeito Averback, no prédio da antiga Creche Escola Santana, adquirido pela Prefeitura. Já a unidade da Figueira será na Avenida Governador Roberto Silveira, onde funcionava o Colégio Metta. “A ampliação da oferta de vagas é muito importante para garantir o acesso das crianças ao ensino, que é um direito de todos. Por isso estamos nos empenhando para abrir essas unidades já no início do ano”, completou Sandra



Durante as visitas, a secretária esteve na Creche Municipal Rosângela Belo dos Santos Maia, no Centro, e anunciou também a compra do imóvel, o que vai diminuir os custos devido ao encerramento do pagamento de aluguel. Outra unidade que sairá do aluguel para um prédio próprio é a Creche Municipal Profª Helena Brandão Galvão, que atende o bairro de Nova Marília.



“Quanto menos aluguel pudermos pagar, melhor. É importante que tenhamos nossas escolas e creches em prédios próprios pelo gasto mensal ser menor. Fizemos a aquisição do prédio da creche Rosângela Belo e compramos um novo prédio para a creche Helena Brandão, onde teremos mais salas e poderemos atender mais alunos. Além disso, o terreno completo conta com mais um espaço onde no futuro poderemos erguer um novo prédio escolar e transformar tudo em um complexo educacional”, finalizou a secretária.



O período de novas matrículas para a rede municipal de ensino começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro, e se estende até o dia 28 de janeiro. Elas serão realizadas no site oficial ou diretamente nas unidades escolares onde houver vagas disponíveis.