Projeto "Férias na Escola" vai até o dia 28 de janeiro em 17 unidades escolares.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 12/01/2022 17:37

Magé - Teve início nesta semana o projeto “Férias na Escola”, promovido pela Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Educação e Cultura, para oferecer atividades recreativas e pedagógicas para os alunos da rede municipal de ensino durante o período de recesso do ano letivo. O projeto que vai até o dia 28 de janeiro conta atualmente com 900 alunos inscritos e divididos em 17 polos de ensino, seguindo os protocolos sanitários.



“O nosso intuito é fazer com que as crianças, mesmo nas férias, continuem frequentando a escola. A gente sabe que muitas vezes os responsáveis têm que sair para trabalhar e não têm com que deixar seus filhos. Então a gente criou esse projeto pensando no bem-estar de todas as nossas crianças e tentando facilitar a vida de todos os pais”, explicou o prefeito Renato Cozzolino, que visitou a Escola Municipal São Nicolau, em Suruí, acompanhando o início do projeto.



A secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo, também esteve na E.M. São Nicolau e participou da recreação com as crianças. “O projeto vem de uma vontade de trazer para as crianças uma atividade diferenciada nesse período em que muitos ficam sozinhos em casas e não têm muitas opções para curtir esse momento de férias. Organizamos esse trabalho e a criançada está apaixonada”, disse.



O “Férias na Escola” acontece no turno da manhã, das 8h às 13h, com duas refeições (desjejum e almoço). As vagas são oferecidas para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, e durante as atividades pedagógicas, as crianças recebem um reforço dos conteúdos mais relevantes aplicados durante o ano.



“Neste momento de pandemia, nossos alunos precisam de um reforço escolar e estar diante da questão pedagógica, mas também trouxemos atividades bem diferenciadas como contação de história, música e atividades físicas. Lembrando que não é obrigatório, é um projeto por adesão, e a família que quiser mandar seu filho para o projeto tem a liberdade para procurar a unidade mais próxima e incluir seu filho”, concluiu a secretária.



As inscrições podem ser feitas de 9h às 17h nas unidades escolares que estão recebendo os alunos do projeto:



1º distrito



E.M. Comendador Délio Pereira Sampaio (Barbuda)

E.M. Desembargador Oswaldo Portella (Centro)

E.M. Doutor Francisco Rondinelli (Jardim Esmeralda)

Creche Municipalizada Adalberto G. Pinto Ferraz (Piedade)



2º distrito



E.M. Profª Ruth Taldo França (Santo Aleixo)



4º distrito

E.M. São Nicolau (Suruí)

E. Municipalizada Covanca (Covanca)

5º distrito

E.M. Profª Hilda da Silva Coelho (Ipiranga)

C.M. João Espiridião dos Santos (Mauá)



6º distrito



E.M Ferreira Telles (Parque Santana)

E.M. Gandur Assed (Parque Sayonara)

E.M. Aureliano Coutinho (Piabetá)

E.M. Alzira Vargas do Amaral Peixoto (Piabetá)

E.M. Denise Malinosky (Piabetá)

E.M. Tiradentes (Parque Estrela)

C.M. Profª Patrícia da Silva Santos (Piabetá).