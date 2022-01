Magé amplia testagem para Covid-19 para 26 pontos na cidade. - Reprodução.

Publicado 12/01/2022 17:46

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai oferecer, a partir desta quinta-feira (13), teste para Covid-19. A testagem acontece em 26 pontos: 23 Unidades de Saúde da Família distribuídas nos seis distritos da cidade, em dois Centros de Especialidades (Magé e Mauá) e na Super Tenda, em Piabetá. O atendimento vai ser realizado nas USFs de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h; no Centro de Especialidades de Magé e Mauá e na Super Tenda também de segunda a sexta mas das 8h às 16h.



No 1° Distrito, as USFs são as seguintes: Flexeiras, Nova Marília, Saco, Citrolândia e Barbuda. No 2° Distrito, Andorinhas e Capela; 3° Distrito, Cachoeirinha e Conceição; 4° Distrito, Partido e Santa Dalila.



No 5° Distrito: São Francisco, Ypiranga, Cantinho da Vovó e Anil. E, finalmente, no 6° Distrito: Serrana, Guarani I, Maurimárcia, Ilha, Jardim Nazareno, Pau Grande, Jardim Novo Horizonte e Parque Santana.

Para fazer o teste, as pessoas precisam levar documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS. O teste é considerado fundamental para tomar todos os cuidados com si próprio e evitar a transmissão para outras pessoas.