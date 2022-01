Prefeitura de Magé planeja próximas etapas da obra do bairro Canal para 2022. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé - Moradores do bairro ganharão um bairro repaginado nos próximos dias. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, disse, ao fiscalizar as obras no bairro, no fim do ano passado, que as intervenções para as próximas fases devem começar logo após a inauguração da primeira etapa. “É um projeto que dá orgulho de entregar para a população. E, logo após entregarmos esse trecho, começaremos a segunda etapa, com academia para a terceira idade, brinquedos para a criançada e quadras para a prática de esportes”, destacou. A primeira fase, com a abertura de parte do Parque Linear e a pavimentação de um trecho da Rua Professor José Leandro e de ruas do Beco do Branquinho, será entregue em breve.

Até o momento, os moradores do Canal já desfrutam de um espaço de lazer construído em uma das margens do Canal de Magé. Neste espaço, há uma pista de caminhada de 150 metros, 26 postes de iluminação de LED, um pergolado, oito lixeiras, um deque panorâmico, uma baia para os barcos atracarem, jardins, bancos de concreto armado, duas estátuas – uma do Cristo e outra de um leão – e um quiosque com dois banheiros (em fase final de construção). “É a maior obra de arquitetura que Magé já recebeu. O projeto de Engenharia foi totalmente aprovado pelo prefeito, dando início ao marco zero da reurbanização do Canal”, declarou o secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Pereira.

Em dezembro, 20 caminhões com dez toneladas de asfalto cada foram enviados para o bairro para pavimentar um trecho do início da Rua Professor José Leandro e do Beco do Branquinho. Moradora do Canal, a cozinheira Simone Carracena, de 52 anos, comentou sobre as obras. “O que mais me agrada é ver as pessoas aqui, à noite, aproveitando a praça superiluminada”, declarou. Sua vizinha, a autônoma Rosimere Maciel Siqueira, 56, tem levado a família para aproveitar a nova área de lazer: “Tenho 15 netos e uma mãe com 98 anos que está na cadeira de rodas. Trazer todos eles aqui têm sido muito bom”.

O pescador Arantes Machado, 57, não vê a hora de começar a usar o atracadouro com o seu barco. “Antes, para descarregar os peixes, a gente tinha que pisar na lama”, lembrou o morador, que costuma pescar 60 quilos por dia, entre tilápias, tainhas e outras espécies. Na próxima etapa das obras, o Parque Linear deverá ganhar, além da academia para os idosos e de um playground para as crianças, uma pista de skate, mesas de ping-pong e de futmesa, mais um deque avançado de madeira e outra baia para os barcos dos pescadores.