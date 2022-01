Magé abre licitação com Estado para revitalização da Guia de Pacobaíba. - Reprodução.

Magé abre licitação com Estado para revitalização da Guia de Pacobaíba.Reprodução.

Publicado 14/01/2022 20:05

Magé - A Estrada de Ferro de Guia de Pacobaíba será revitalizada em uma parceria do município com o governo do Estado. Até o momento, segundo o prefeito Renato Cozzolino “uma licitação já foi solicitada para a revitalização que ganhara uma nova cara”. Afirma o prefeito. O anúncio foi durante o encontro com secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, que fez um tour pelos pontos culturais e turísticos Magé para fechar futuras parcerias com o município. Mauá tem a primeira estação de trens do Brasil, inaugurada em 30 de abril de 1854.



“O governo estadual tem ajudado muito no crescimento da nossa cidade. Os turistas precisam conhecer as riquezas que temos aqui: igrejas centenárias, cachoeiras, a praia de Mauá etc. O turismo é, e vai ser uma fonte de renda para o nosso município como forma de aquecer a economia local. Tenho certeza que no fim de tudo vai dar certo porque força de vontade não faltaram”, destaca Renato.



Parte importante da história do Brasil passa por Magé, as igrejas São Nicolau e Nossa Senhora da Piedade são datadas do século XVIII, a Nossa Senhora de Guia de Pacobaíba é ainda mais antiga, do século XVII. A região mageense era habitada por índios tapuias que foram expulsos para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região, no século XVI, a mesma era ocupada pela tribo tupi dos tupinambás, também conhecidos como tamoios.



“Magé é uma cidade com grande potencial turístico e cultural que não passa somente pelas belezas naturais, mas também pelos patrimônios históricos, pelo patrimônio turístico-religioso entre outros,” analisa a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros.