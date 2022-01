Publicado 17/01/2022 15:50

Magé - O secretário de Fazenda e Governo, Vinicius Cozzolino, anunciou na última sexta-feira (14) a prorrogação do programa “Fique em Dia”, que permite desconto de 100% nos juros e multa sobre os tributos de IPTU e ISS em atraso, para 28 de fevereiro.



“Prorrogamos a data limite do prazo de adesão ao programa Fique em Dia e é uma oportunidade do cidadão contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Reconhecemos que janeiro é o momento em que todos nós pagamos as contas do início de ano e esse programa de anistia vem em boa hora”, analisa o secretário.



Ainda é possível parcelar os débitos em até 30 vezes, com descontos regressivos variando de 50% a 80% de acordo com o número de parcelas, que valerão no mínimo de R$ 70 para pessoas físicas. As pessoas jurídicas terão que pagar o mínimo de R$ 250.



Para realizar a negociação basta procurar os postos de arrecadação da Secretaria de Fazenda:



1º distrito – Magé (Praça Dr. Nilo Peçanha, s/n° – térreo da Prefeitura)

2º distrito – Santo Aleixo (Avenida Othon Lins Bezerra de Melo, s/n°)

3º e 4º distrito – Suruí (Rua Coronel Sérgio José do Amaral, 463)

5º distrito – Mauá (Avenida Roberto Silveira, 737, Praia do Anil)

6º distrito – Piabetá (Avenida Caioaba, s/n°, Gabinete do Povo).