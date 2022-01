Renato e Jamille Cozzolino anunciaram que o segundo andar da unidade será inaugurado ainda em janeiro. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 17/01/2022 15:54

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou, em visita ao Hospital Municipal de Magé, no último sábado (15/01), que o segundo andar da unidade, que está em obras desde o fim do ano passado, será entregue à população ainda este mês. “Estou muito feliz em ver que essa obra está avançando cada vez mais e, com isso, vamos entregar o segundo andar do hospital, no mais tardar, até o fim de janeiro”, anunciou. A vice-prefeita Jamille Cozzolino acompanhou Renato e revelou o que será inaugurado: “Aqui, vai ter um CTI com dez leitos, mais 53 leitos no total, dois centros cirúrgicos, onde teremos até cirurgia por vídeo, e muitas outras novidades boas chegando”. O prefeito acrescentou que haverá ainda a instalação de aparelhos de ressonância magnética e de tomografia.

Além das novidades anunciadas, o segundo andar ainda vai contar com uma Enfermaria com 16 leitos normais e um leito de isolamento, quatro leitos para o Centro de Trauma e um Centro de Recuperação Pós-Anestésica com três leitos. “É um hospital novinho para o primeiro distrito que vai atender toda a população de Magé”, pontuou a vice-prefeita. O prefeito comentou que a Saúde é um dos grandes desafios dos administradores públicos nos dias de hoje. “A Saúde é uma Prefeitura à parte. Aqui, em Magé, pegamos o setor todo sucateado. No Hospital Municipal, por exemplo, não havia centro cirúrgico e vamos inaugurar dois com as obras”, destacou. Ele acrescentou que os moradores da cidade não precisarão mais ir ao hospital em Saracuruna para fazer determinadas cirurgias.

Após visitar o Hospital Municipal de Magé, Renato deixou o Centro do primeiro distrito e seguiu para Bongaba, no sexto distrito, para verificar outra importante obra para a saúde da população mageense: o Hospital do Olho. “Aqui, a obra também já está bem avançada. Estou muito orgulhoso de poder promover todas essas mudanças e melhorar o atendimento em Saúde da nossa população”, revelou o prefeito. Ele informou que os centros cirúrgicos estão praticamente prontos, aguardando apenas a colocação dos aparelhos para as intervenções oftalmológicas. “Teremos dois centros cirúrgicos que, daqui a pouco, vão evitar também que tenhamos que procurar atendimento em outros municípios”, garantiu.