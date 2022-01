Anúncio aconteceu durante visita de Renato Cozzolino na Feira de Adoção Responsável, no calçadão de Piabetá. - Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 17/01/2022 16:01

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou no último sábado (15), o início de Castramóvel na cidade na primeira Feira de Adoção Responsável de 2022. De acordo com o prefeito, o castramóvel será um serviço gratuito e itinerante para a castração de animais, já está licitado, foi adquirido e se encontra prestes a começar a rodar pelas ruas da cidade.



Durante a visita, Renato Cozzolino comentou sobre o momento de preocupação com as políticas públicas voltadas para a defesa dos animais em Magé. “Campanhas de adoção são muito importantes e precisamos investir nelas. Já temos também aprovada a criação de uma coordenadoria para tratar dos animais. Mas a novidade que quero anunciar é o castramóvel, que está comprado e vai percorrer os distritos em breve”, informou. A notícia foi saudada pelo idealizador da feira de adoção, o vereador Arthur Cozzolino: “Tenho certeza que, com essas iniciativas, vamos mudar a realidade de todos esses seres indefesos do nosso município”. Na primeira atividade montada em Piabetá em 2022, 78 animais foram trazidos por moradores e 54, adotados.



Pouco antes das 9h, a doméstica Maria de Lurdes Trajano, de 51 anos, e a sobrinha Mariana Souza, 23, já estavam no calçadão de Piabetá com duas caixas de transporte e cinco cachorrinhas de aproximadamente dois meses que foram abandonadas na rua em Mauá. Cerca de cinco horas depois, todas foram adotadas e levadas para novos lares. A satisfação estampada no rosto de dona Lurdes contagiou os participantes da primeira Feira de Adoção Responsável do ano.



A estudante Hanatyele Almeida, de 16 anos adotou um novo filhote. “A gente não tem condições de pagar por um cachorrinho. Por isso, a feira foi importante. Viemos a Piabetá fazer compras e, passando por aqui, soubemos que poderíamos levar o animal sem gastar um tostão”, comentou a diarista Elaine Ferreira, 41, que acompanhava a adolescente. Ao adotar um animal, o responsável precisou assinar um termo de responsabilidade, garantindo que o bicho será bem tratado. No documento, os idealizadores também disponibilizaram o contato do veterinário Odilon Novaes, que, caso haja interesse do público, fará a castração gratuita em sua clínica na cidade.

Feira de Adoção Responsável de Magé. Divulgação/Lucas Santos.